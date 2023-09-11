Мир 11 сентября 2023, 05:48 Предсказавший дату смерти Елизаветы II блогер сделал заявление о Карле III Предсказавший дату смерти Елизаветы II блогер Смит сделал прогноз для Карла III YouTube

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Блогер, который предсказал дату смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сделал заявление о нынешнем британском короле Карле III. Об этом сообщило издание Mirror.

Речь идет о блогере Логане Смите, который стал особенно популярным после пророчества о кончине Елизаветы II. Многие поклонники решили, что у мужчины есть экстрасенсорные способности. Теперь блогер снова сделал заявление о королевской семье. По его словам, Карл III умрет 28 марта 2026 года. Однако после предсказания интернет-мыслитель закрыл страницу.

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В декабре прошло года Карла III закидали яйцами во время его прогулки по городу Лутон. Неприятная ситуация оказалась не первой. В начале ноября 2022 года недоброжелатель запустил яйца в монарха и его жену королеву-консорт Камиллу.