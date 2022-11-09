Британцы закидали короля Карла III и его жену яйцами | 360°

Мир 09 ноября 2022, 17:36 Британцы закидали короля Карла III и его жену яйцами The Guardian: короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу забросали яйцами в Йорке YouTube

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Официальный визит короля Карла III и его жены Йорк на открытие статуи Елизаветы II омрачила неприятность. Во время публичного общения монарха с людьми из собравшейся толпы в него бросили три куриных яйца, сообщило издание The Guardian.

Рядом с королем находилась его супруга, королева-консорт Камилла. Яйца не попали в монарха, пролетев рядом. После происшествия Карл III вежливо прервал общение и в сопровождении охраны проследовал в безопасную зону.

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Сотрудники полиции быстро задержали предполагаемого хулигана: он выкрикивал в адрес Карла III фразы о том, что Великобритания построена на крови.

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Поступок не оценили присутствующие жители Йорка, начав скандировать кричалки в поддержку короля.

Карл III взошел на престол после смерти его матери Елизаветы II 8 сентября, королева скончалась из-за преклонного возраста, писал RT.

Официальная церемония коронации Карла III пройдет Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года.