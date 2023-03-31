Мир 31 марта 2023, 13:27 Председательство России в СБ ООН будет насыщенным — Песков Песков: Россия, председательствуя в СБ ООН, реализует все полагающиеся права РИА «Новости»

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Россия во время председательства в Совете безопасности ООН будет реализовывать все права, которые предусмотрены таким статусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что председательство будет насыщенным, сообщил ТАСС.

«Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены», — сказал представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что страна, естественно, останется при этом ответственным членом Совета безопасности и Организации Объединенных Наций в целом.

Россия с 1 апреля на месяц возглавит СБ ООН. В Госдепе ранее заявили, что ждут от РФ профессиональной работы.

«Тем не менее мы также ожидаем, что Россия продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации», — заявил представитель ведомства в комментарии РБК.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что исключить страну из СБ ООН и лишить права председательствовать в нем невозможно.