Власть 31 марта 2023, 12:34 Запад не сможет лишить Россию права председательства в СБ ООН Небензя: Россию не получится лишить представительства в СБ ООН РИА «Новости»

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Россию не смогут лишить права председательствовать в Совете безопасности (СБ) ООН, призывы сделать это абсурдны. На это в беседе с ТАСС указал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Исключение России из Совета безопасности ООН невозможно без внесения изменений в Устав ООН. Как невозможно и лишить Россию права председательствовать в Совете, это просто абсурд», — сказал он.

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Дипломат добавил, что призывающие лишить РФ ее «законного юридического права», прекрасно проинформированы о правовой стороне вопроса. Он напомнил, что Россия официально признана «продолжателем» Советского Союза.

Небензя отметил, что работа Совбеза ООН и в целом самой организации потеряет смысл без России. В итоге действующая система отношений окажется разрушена. По его словам, представители СБ это прекрасно понимают.