05 марта 2023, 19:45
Председателя ЕП Метсолу высмеяли в Сети за позицию по Украине
Пользователи Twitter раскритиковали председателя ЕП Метсолу после слов о будущем Украины
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола во Львовском национальном университете имени Ивана Франко подверглась критике после слов о том, что будущее Украины и Европы лежит на плечах молодого поколения. Пользователи оставили свои комментарии в Twitter под постом Метсолы.
В своем выступлении председатель Европарламента пообещала содействовать вступлению Украины в Евросоюз. Также она увидела в украинских юношах и девушках надежду на лучшее будущее. Вот только комментаторов Twitter не воодушевил оптимизм Метсолы.
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«О каком будущем может идти речь, когда правительство Украины настолько коррумпировано. Ничего не останется после конфликта», — отметил участник дискуссии.
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По мнению пользователей, ЕС не может принять в свой состав страну с разрушенной экономикой. Также некоторые из них предрекли отставку Метсолы.
«Поражение надвигается, готовьтесь. Вашей воинственной пропаганде придет конец, и вам придется уйти в отставку», — написал другой комментатор.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Европейского парламента Роберте Метсоле о желании государства как можно скорее приступить к переговорам по вступлению в Евросоюз. Также он призвал усилить санкционное давление на Россию.
Евросоюз
Украина
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