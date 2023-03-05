Мир 05 марта 2023, 19:45 Председателя ЕП Метсолу высмеяли в Сети за позицию по Украине Пользователи Twitter раскритиковали председателя ЕП Метсолу после слов о будущем Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола во Львовском национальном университете имени Ивана Франко подверглась критике после слов о том, что будущее Украины и Европы лежит на плечах молодого поколения. Пользователи оставили свои комментарии в Twitter под постом Метсолы.

В своем выступлении председатель Европарламента пообещала содействовать вступлению Украины в Евросоюз. Также она увидела в украинских юношах и девушках надежду на лучшее будущее. Вот только комментаторов Twitter не воодушевил оптимизм Метсолы.

Реклама

«О каком будущем может идти речь, когда правительство Украины настолько коррумпировано. Ничего не останется после конфликта», — отметил участник дискуссии.

Реклама

По мнению пользователей, ЕС не может принять в свой состав страну с разрушенной экономикой. Также некоторые из них предрекли отставку Метсолы.

«Поражение надвигается, готовьтесь. Вашей воинственной пропаганде придет конец, и вам придется уйти в отставку», — написал другой комментатор.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил главе Европейского парламента Роберте Метсоле о желании государства как можно скорее приступить к переговорам по вступлению в Евросоюз. Также он призвал усилить санкционное давление на Россию.