Мир 04 марта 2023, 16:10 Зеленский заявил о желании Украины вступить в Евросоюз Президент Зеленский заявил главе ЕП о желании Украины начать переговоры по вступлению в ЕС РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главой Европейского парламента Робертой Метсолой заявил о желании государства как можно скорее приступить к переговорам по вступлению в Евросоюз. Его слова привела пресс-служба офиса украинского лидера.

«Зеленский на встрече с Метсолой подчеркнул желание Украины в кратчайшие сроки завершить выполнение предписанных рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по интеграции в Евросоюз», — сообщили в офисе.

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Кроме того, президент Украины призвал Европарламент усилить санкционное давление на Россию.

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что страна рассчитывает стать членом Евросоюза уже в ближайшие два года. Он подчеркнул, что Украина полностью готова к внедрению европейского законодательства.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнивал желание Украины стать частью ЕС с агонией.