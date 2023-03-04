04 марта 2023, 16:10
Зеленский заявил о желании Украины вступить в Евросоюз
Президент Зеленский заявил главе ЕП о желании Украины начать переговоры по вступлению в ЕС
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главой Европейского парламента Робертой Метсолой заявил о желании государства как можно скорее приступить к переговорам по вступлению в Евросоюз. Его слова привела пресс-служба офиса украинского лидера.
«Зеленский на встрече с Метсолой подчеркнул желание Украины в кратчайшие сроки завершить выполнение предписанных рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по интеграции в Евросоюз», — сообщили в офисе.
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Кроме того, президент Украины призвал Европарламент усилить санкционное давление на Россию.
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что страна рассчитывает стать членом Евросоюза уже в ближайшие два года. Он подчеркнул, что Украина полностью готова к внедрению европейского законодательства.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнивал желание Украины стать частью ЕС с агонией.
Владимир Зеленский
Евросоюз
Украина
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