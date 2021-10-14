Председатель Рабочей партии Норвегии Йонас Гар Стере займет новую должность

Председатель Рабочей партии Норвегии Йонас Гар Стере станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

Сотрудники кабинета министра подтвердили информацию о назначение нового состава. О распределении остальных постов информация появится позже.

«Премьер-министр — Йонас Гар Стере», — говорится в документе, распространенном пресс-службой правительства.

Ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо. Он заявил, что военные учения не должны провоцировать возникновения недоразумений и непреднамеренной эскалации конфликтов, поэтому должны проводиться открыто.