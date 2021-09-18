Норвегия потребовала от России проводить военные учения более открыто

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен потребовал от России проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо. О требованиях Бакке-Йенсен сообщило норвежское издание NRK.

Глава Минобороны Норвегии заявил, что военные учения не должны провоцировать возникновения недоразумений и непреднамеренной эскалации конфликтов, поэтому должны проводиться открыто.

«Мы призываем Россию быть открытыми в отношении своих учений и выполнять обязательства в соответствии с Венским документом», — сказал он.

По его словам, Россия занимается укреплением свои силовых позиций на севере, а российские военные активности проводятся «как на севере, так и на юге» на приближенных территориях с Норвегией. Министр добавил, что Норвегия и ее союзники внимательно следят за развитием событий

Совместные учения ВС России и Белоруссии «Запад-2021» завершились 15 сентября. Практические действия военных проходили на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Белоруссии.

Участие в учениях, по данным Минобороны, приняли порядка 200 тысяч человек, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, свыше 80 самолетов и вертолетов и около 15 кораблей.