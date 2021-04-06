Вассерман усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с порталом iReactor вероятность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН).

Американские СМИ рассказали, что власти намерены утилизировать самолеты, которые, согласно условиям ДОН, использовались для наблюдательных полетов над РФ. Вассерман предположил, что утилизация связана с чересчур дорогой эксплуатацией этих самолетов.

«Мне кажется, что скорее всего они в эту программу не вернутся. Они с самого начала выхода из программы рассчитывали, что будут получать нужные им разведывательные сведения от партнеров по НАТО, остающихся в этой программе», — напомнил собеседник издания.