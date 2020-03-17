Предприниматель Пригожин: судебное разбирательство российской компании в США еще открыто

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между ‚Конкордом‘ и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск ‚Конкорд‘ против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиарда долларов», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул, «полную предвзятость и ангажированность» американской системы правосудия. Однако отметил и «два положительных момента».

«Первый — это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй — это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут», — пояснил предприниматель.

Ранее прокуроры США попросили закрыть дело о «вмешательстве» российской компании «Конкорд Менеджмент» в американские выборы.