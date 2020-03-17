Американские прокуроры попросили закрыть дело о «вмешательстве в выборы» против российской компании

«Продолжение этого уголовного преследования больше не соответствует интересам правосудия в нашей стране или ее национальной безопасности», — указано в документе.

К этому решению обвинителей привели «эфемерное присутствие ответчика на суде и иммунитет от справедливого наказания», а также риск «выдачи средств и техники работы правоохранительных органов».

Однако суд США не закроет дело в отношении остальных проходящих по делу граждан и компаний России. Среди них 13 физических и три юридических лица. Против них Минфин США ввел санкции.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года назад начал расследование о вмешательстве Кремля в выборы американского президента. Расследование завершено, доказательств сотрудничества команды Дональда Трампа с Россией не было найдено, но Мюллер не отказался от своих обвинений.