    04 февраля 2020, 14:38

    Предполагаемого шпиона ЦРУ приговорили к казни в Иране

    Андрей Иванов

    В Иране к смертной казни приговорили человека, который якобы сливал ЦРУ информацию об атомной деятельности Тегерана. За шпионаж ему хорошо заплатили.
    Предполагаемого шпиона ЦРУ приговорили к казни в Иране

    Как сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили, этого человека зовут Амир Рахимпур.

    «Находясь в контакте со спецслужбами, этот человек получил крупное вознаграждение и пытался предоставить американской разведке информацию о деятельности Ирана в атомной сфере», — приводит «Интерфакс» слова Эсмаили. Он добавил, что США продолжают навязывать Ирану войну, и снова напомнил о гибели генерала Касема Сулеймани, которая стала ярким примером враждебности Соединенных Штатов.

    Сулеймани погиб 3 января, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого отношения Вашингтона и Тегерана испортились окончательно.

    Иранские власти обещали отомстить за гибель национального героя и слово свое сдержали. Спустя пять дней ВС Ирана ударили по двум американским базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.