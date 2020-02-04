Предполагаемого шпиона ЦРУ приговорили к казни в Иране

В Иране к смертной казни приговорили человека, который якобы сливал ЦРУ информацию об атомной деятельности Тегерана. За шпионаж ему хорошо заплатили.

Как сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили, этого человека зовут Амир Рахимпур.

«Находясь в контакте со спецслужбами, этот человек получил крупное вознаграждение и пытался предоставить американской разведке информацию о деятельности Ирана в атомной сфере», — приводит «Интерфакс» слова Эсмаили. Он добавил, что США продолжают навязывать Ирану войну, и снова напомнил о гибели генерала Касема Сулеймани, которая стала ярким примером враждебности Соединенных Штатов.

Сулеймани погиб 3 января, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого отношения Вашингтона и Тегерана испортились окончательно.

Иранские власти обещали отомстить за гибель национального героя и слово свое сдержали. Спустя пять дней ВС Ирана ударили по двум американским базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.