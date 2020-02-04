Предполагаемого шпиона ЦРУ приговорили к казни в Иране
Как сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили, этого человека зовут Амир Рахимпур.
«Находясь в контакте со спецслужбами, этот человек получил крупное вознаграждение и пытался предоставить американской разведке информацию о деятельности Ирана в атомной сфере», — приводит «Интерфакс» слова Эсмаили. Он добавил, что США продолжают навязывать Ирану войну, и снова напомнил о гибели генерала Касема Сулеймани, которая стала ярким примером враждебности Соединенных Штатов.
Сулеймани погиб 3 января, во время ракетного удара американских беспилотников по району международного аэропорта Багдада. Приказ уничтожить генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. После этого отношения Вашингтона и Тегерана испортились окончательно.
Иранские власти обещали отомстить за гибель национального героя и слово свое сдержали. Спустя пять дней ВС Ирана ударили по двум американским базам в Ираке. В результате обстрела никто не погиб и не пострадал.