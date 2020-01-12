CNN: американцы спрятались в бункере за 2 часа до ракетного удара Ирана

После сообщения о неминуемой атаке некоторые военные улетели из зоны обстрела. Оставшиеся укрылись в бункере. Пережившие удар американские военнослужащие назвали чудом, что никто из них не погиб и не пострадал, так как ракеты взрывались в нескольких метрах от их убежища, пишет «Газета.ru».

В ночь на 8 января иранский КСИР отомстил за убийство генерала Касема Сулеймани и нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле. Там находятся американские военные базы. Во время атаки никто не погиб.Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что не будет развязывать войну с Ираном, но продолжит воздействие на Тегеран при помощи жестких санкций.

11 января стало известно, что рухнувший под Тегераном украинский лайнер по ошибке сбила система иранского ПВО.