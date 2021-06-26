Предоставление жителям Донбасса российского гражданства объяснили в МИД РФ

Предоставление гражданства — это особая возможность суверенных государств, которую международное право не ограничивает. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы Украины Владимира Зеленского, что, выдавая паспорта жителям Донбасса, Россия якобы нарушает Минские соглашения.

«Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах», — заявила Захарова. Ее слова опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что вынужденная гуманитарная помощь людям, которые живут в Донбассе, — это следствие невыполнения Украиной своих обязательств, пишет RT.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что получившие паспорта России жители Донбасса являются недогражданами, так как в документах у них нет отметки о регистрации.