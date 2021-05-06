Жителей Донбасса с российскими паспортами на Украине назвали недогражданами
Те жители Донбасса, которые получили российские паспорта, являются недогражданами. Такое заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Он сказал, что в этих документах нет отметки о регистрации. Это значит, что у владельцев паспортов нет многих прав «настоящих граждан России». Об этом Тука заявил в эфире телеканала «Обозреватель».
Как уточнило РИА «Новости», речь идет о возможности голосовать и получать пенсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что двойное гражданство жителей Донбасса не может быть помехой для участия в выборах.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2014 года подписал документ о том, чтобы с неподконтрольной силовикам территории Донбасса вывели государственные учреждения, банки и тюрьмы. Платить зарплаты и пенсии жителям региона прекратили еще раньше — с лета 2014 года. С апреля 2015 года этим занимаются власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. По его словам, мера носит только гуманитарный характер.