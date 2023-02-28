Мир 28 февраля 2023, 02:59 Предоставление помощи Украине начали ставить под вопрос в США Замглавы Госдепа Нуланд: республиканцы и демократы ставят под вопрос помощь Киеву

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Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что республиканцы и демократы уже начали сомневаться в необходимости помощи Киеву. Такое заявление дипломат сделала в ходе выступления в торговой палате, сообщило РИА «Новости».

«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне», — сказала Нуланд.

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Представитель Госдепа отметила, что американская помощь Киеву была бы невозможна без подавляющего одобрения со стороны Конгресса и обеих партий.

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Накануне The Hill привела подсчеты расходов США на поддержку Украины. С января 2022 по январь 2023 года они составили 77,5 миллиарда долларов. Из них 29,3 миллиарда долларов — прямая военная помощь Киеву. Еще 45 миллиардов долларов — это дополнительные экстренные средства. Они были направлены на усиление «общей безопасности» Украины, экономическое восстановление страны, энергетическую безопасность и борьбу с гуманитарным кризисом.

Отдельно указаны 1,9 миллиарда долларов. Это ассигнования на поддержку украинских беженцев как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что американские власти в ближайшее время переведут Киеву дополнительные 1,2 миллиарда долларов. Это первый транш из 10 миллиардов долларов обещанной Украине поддержки.