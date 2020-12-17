Там отметили, что журналистам, которые сообщают непроверенную информацию, лучше связываться с уполномоченными лицами и проверять данные.

«Призываем не поддаваться „новостям“ некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор. Они спонсируются и направляются определенными и конкретными силами», — заявили в пресс-службе правительства Армении.

Сообщения о том, что Пашинян может объявить о своей отставке во время новогоднего обращения к народу, появились на сайте Hraparak. Авторы сослались на слухи, которые ходят в правительственных кругах.

Несанкционированные акции оппозиции проходят в Армении не первую неделю. Участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Главу кабмина обвинили в том, что он подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху, что привело к сдаче территорий Азербайджану. Сам Пашинян уже неоднократно говорил о том, что соглашение о прекращении огня было единственным выходом из военного конфликта.