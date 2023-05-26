Мир 26 мая 2023, 14:11 Предложивших выйти из ДСНВ сенаторов США упрекнули в решении личных задач Представитель МИД Рябков назвал идею сенаторов США о выходе из ДСНВ местью оппонентам U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Американские парламентарии превратили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в инструмент для решения внутренних политических задач. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что инициатива американских сенаторов о выходе страны из ДСНВ свидетельствует о том, что вопрос сохранения механизма контроля над вооружениями, который действовал многие десятилетия, для них уже не актуален.

Реклама

«Договор все больше превращается в определенное орудие для сведения политических счетов с оппонентами», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что ДСНВ остается инструментом по определению норм и правил, но вся его практическая часть о взаимных проверках заморожена. Перспектив на изменение ситуации в ближайшее время Рябков не увидел.

Замминистра напомнил, что Россия не вышла из ДСНВ, а только приостановила свое участие. При этом страна соблюдает все прописанные в документе ограничения по количеству носителей и снарядов. Также Рябков отметил, что Россия продолжит выполнять соглашение с США от 1988 года о взаимных уведомлениях пусков баллистических ракет.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что для возвращения к этому вопросу необходимо внести изменения в текст договора и указать там арсеналы всех ядерных стран, входящих в НАТО.

Сохранившие участие в ДСНВ США отказались от передачи данных по количеству боеголовок России после приостановки договора. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал это очередным нарушением обязательств американцев. Он отметил, что для отказа от предоставления данных нужно или выйти из ДСНВ или приостановить свое участие.