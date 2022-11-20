Мир 20 ноября 2022, 19:24 Предложение выделить очередную помощь Украине вызвало разногласия среди республиканцев The Hill:большинство республиканцев недовольны предложением выделить Украине 37 миллиардов РИА «Новости»

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Вопрос выделения Украине дополнительных 37,7 миллиарда долларов внес смуту среди членов Республиканской партии США. Об этом сообщила газета The Hill. Республиканцы раскололись на два лагеря.

По информации издания, часть республиканцев в Конгрессе поддерживают решение передать Украине эту сумму. Однако большинство с этим не согласны.

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«Это большие деньги. Мне кажется, мы должны провести открытое обсуждение данного вопроса», — сказала член партии Шелли Мур Капито.

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн также предложил проанализировать, как Украина потратила уже отправленные ей средства.

Авторы статьи добавили, что Палата представителей Конгресса в следующем году может выступить против выделения средств украинскому государству, так как республиканцы все меньше поддерживают идею выделять помощь Украине.

Об этом говорят и последние опросы. Как рассказал бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен, число недовольных выросло в несколько раз. Более 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было всего 6%.