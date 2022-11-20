20 ноября 2022, 19:24
Предложение выделить очередную помощь Украине вызвало разногласия среди республиканцев
The Hill:большинство республиканцев недовольны предложением выделить Украине 37 миллиардов
Вопрос выделения Украине дополнительных 37,7 миллиарда долларов внес смуту среди членов Республиканской партии США. Об этом сообщила газета The Hill. Республиканцы раскололись на два лагеря.
По информации издания, часть республиканцев в Конгрессе поддерживают решение передать Украине эту сумму. Однако большинство с этим не согласны.
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«Это большие деньги. Мне кажется, мы должны провести открытое обсуждение данного вопроса», — сказала член партии Шелли Мур Капито.
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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн также предложил проанализировать, как Украина потратила уже отправленные ей средства.
Авторы статьи добавили, что Палата представителей Конгресса в следующем году может выступить против выделения средств украинскому государству, так как республиканцы все меньше поддерживают идею выделять помощь Украине.
Об этом говорят и последние опросы. Как рассказал бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен, число недовольных выросло в несколько раз. Более 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было всего 6%.
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