Мир 20 ноября 2022, 04:46 Число противников военной помощи Украине выросло в США — СМИ Politico: в Республиканской партии США растет количество противников военной помощи Киеву Википедия

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В Республиканской партии США растет количество противников военной помощи Украине, заявил изданию Politico бывший специальный помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен. Число недовольных выросло в несколько раз.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — подчеркнул Аллен.

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Все большее количество членов партии голосуют против оказания военной помощи киевскому режиму, еще больше представителей обещают сделать это.

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«Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», — предположил автор материала.

Член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала политику администрации президента Джо Байдена в отношении Киева. Она назвала Украину 51-м штатом США, исходя из того, что администрация Байдена фактически обеспечивает бюджет страны.