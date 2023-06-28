Мир 28 июня 2023, 01:24 Предложение переименовать Запорожье назвали «маразмом» в Раде Депутат Рады Бужанский назвал «маразмом» предложение переименовать Запорожье РИА «Новости»

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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал «маразмом» инициативу национальной комиссии по стандартам государственного языка переименовать город Запорожье. Народный избранник опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение на русском языке.

Бужанский удивился утверждению, что Запорожье — это российский нарратив. Он назвал город колыбелью казачества и сердцем Украины.

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«Смотрите, все, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, все бьет по нам, по украинцам. Скажите, это не маразм? По-моему, это маразм», — заявил депутат.

Бужанский отметил, что властям Запорожья вместо подготовки к зиме придется придумывать, на основании чего необходимо переименовывать город.

По мнению экспертов национальной комиссии, в наименовании населенного пункта присутствуют отсылки к «российской имперской политике». Комиссия призвала обосновать «целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое» в срок до полугода.