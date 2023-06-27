Мир 27 июня 2023, 22:32 Город Запорожье захотели переименовать на Украине На Украине захотели переименовать город Запорожье из-за несоответствия «языковым нормам» Freepik

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Город Запорожье, который сейчас находится под контролем киевского режима, хотят переименовать. Об этом заявила украинская Нацкомиссия по стандартам государственного языка в своем Telegram-канале.

Инициатива связана с расхождениями в нормах национального языка страны. По мнению экспертов, в наименовании города присутствуют отсылки к «российской имперской политике». Комиссия призвала обосновать «целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое» в срок до полугода.

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В сообщении сказано, что историки и филологи украинских высших учебных заведений сформировали список городов и сел, которым следует дать другие названия. Всего в перечне оказалось 1400 наименований.

В 2022 году город в Черкасской области Украины решили переименовать город Ватутино, название которого дано в честь советского генерала Николая Ватутина. Администрация населенного пункта получила множество вариантов нового названия населенного пункта. Больше всего голосов набрало название Богачево.