Мир 05 марта 2023, 21:41 Предложение ЕС банкам России использовать факс вместо SWIFT связали с зерновой сделкой ТАСС: предложение ЕС банкам РФ пользоваться факсом вместо SWIFT связали с зерновой сделкой Pxhere

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Пояснения Совета ЕС, что отключенные от SWIFT российские банки могут пользоваться факсом или электронной почтой для осуществления транзакций с кредитными организациями Евросоюза назвали несостоятельными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Также предполагается, что такое предложение может быть связано с разговорами о продлении зерновой сделки.

Два источника агентства в банковской сфере сочли предложение Евросоюза, с одной стороны, очевидным, а с другой — бессмысленным. По их мнению, подобные попытки могут рассматриваться как обход санкций. На реализацию такого механизма не пойдет ни один банк, находящийся в европейской юрисдикции, отметил один из собеседников агентства.

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Третий источник отметил, что разъяснение ЕС относительно банковских операций по сути не содержит новой информации. По мнению аналитика, время публикации этого пояснения вероятно связано с дискуссией о продлении зерновой сделки.

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«Вероятно, данная публикация имеет отношение к продолжающейся между ЕС и ООН дискуссии вокруг вопроса о продлении срока действия Черноморской инициативы, которая истекает 18 марта, поскольку Россия требует от ЕС отмены санкций против Россельхозбанка», — предположил собеседник агентства.

Россия, по его словам, утверждает, что это позволило бы Россельхозбанку восстановить отношения с банками-корреспондентами, чтобы упростить экспорт российской аграрной продукции в международном масштабе. Как заметил источник агентства, именно эта кредитная организация обеспечивает контракты по российскому аграрному экспорту.

Ранее отключенному от SWIFT Россельхозбанку позволили использовать факс и e-mail вместо этой системы. Эту альтернативу разрешили из-за того, что банк не находится под санкциями.