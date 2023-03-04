Деньги 04 марта 2023, 11:28 ЕС позволил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT РБК: ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT РИА «Новости»

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Россельхозбанку, который отключили от SWIFT, позволили использовать факс и e-mail вместо этой системы, сообщил РБК. Такую альтернативу разрешили, поскольку финансовая организация не находится под санкциями.

По данным издания, в разъяснениях ЕС о способах обмена финансовыми решениями с российскими банками, которые отключили от SWIFT, говорится, что в качестве альтернативы можно использовать электронную почту и факс.

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Важно, чтобы российский банк не находился при этом под блокирующими санкциями. Под такие критерии подходит РСХБ, отметил РБК.

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В январе на сайте этого банка разместили информацию о том, что он предоставляет услугу по переводу денежных средств в различных валютах как на территории России, так и за рубеж. Представители РСХБ тогда пояснили, что организация установила прямые корреспондентские отношения с ведущими зарубежными банками в основных иностранных валютах. В марте эту информацию удалили, уточнило издание.