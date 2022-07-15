Предложение ЕК оплатить восстановление Украины напугало страны Евросоюза

Предложение Еврокомиссии профинансировать большую часть работ по восстановлению Украины напугало некоторые страны Евросоюза. Об этом написал Bloomberg.

«Предложение комиссии напугало некоторые государства — члены ЕС. Они опасаются, что для восстановления страны понадобятся огромные усилия, и указывают на потенциальные проблемы с коррупцией», — сообщило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По оценкам правительства Украины, работы могут обойтись в 750 миллиардов долларов. В ЕС «нет соглашения о том, как собрать средства». Bloomberg спрогнозировал «острую дискуссию» по этому вопросу.

Во время обсуждения помощи Украине министрами финансов стран ЕС во вторник, 12 июля, «около трети из 27 государств-членов» затронули тему сложной экономической ситуации в Европе. Они предупредили, что для поддержки наиболее уязвимых групп внутри блока, пострадавших от кризиса, потребуются дополнительные меры. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал министрам, что нужно обеспечить «достаточно сильную экономическую реакцию», смягчить воздействие роста цен на бедных жителей.