Мир 02 января 2023, 03:54 Мадуро заявил о готовности сделать шаги в сторону нормализации дипломатических отношений с США Президент Венесуэлы Мадуро: страна готова к нормализации дипломатических отношений с США freepik

Читать 360tv в

Венесуэла готова нормализовать дипломатические, консульские и политические отношения с правительством Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, его процитировало РИА «Новости».

«Венесуэла готова, абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством», — сообщил Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Реклама

Отношения между двумя странами были разорваны в 2019 году, когда Штаты признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Реклама

Евросоюз признал в Мадуро лидера Венесуэлы, ЕС понемногу возвращается в реальность. Так в России отреагировали на встречу президента Венесуэлы с французским лидером Эммануэлем Макроном. Представители России не увидели недобрых сигналов во встрече Мадуро и Макрона.