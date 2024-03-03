Мир 03 марта 2024, 16:24 Предел военных возможностей России и Украины увидели вТурции Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина достигли предела военных возможностей РИА «Новости»

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Армии России и Украины достигли пика своих возможностей в конфликте, поэтому сейчас им нужно рассмотреть идею мирных переговоров. Об этом на закрытии дипломатического форума в Анталье заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Наша позиция заключается в том, что Россия и Украина достигли лимитов того, что можно получить исключительно военными способами. Поэтому наступило время для разговора по прекращению огня», — сказал он.

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Фидан добавил, что вопрос перемирия вполне возможно отделить от темы суверенитета и территориальных споров.

«Признание определенных территорий в рамках данного спора можно не обсуждать», — добавил глава турецкого МИД.

Специальный представитель Китая Ли Хуэй ранее заявил, что любые попытки урегулирования конфликта без участия России являются несостоятельными. Он призвал Запад учитывать законные интересы российской стороны в сфере безопасности.