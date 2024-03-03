03 марта 2024, 16:24
Предел военных возможностей России и Украины увидели вТурции
Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина достигли предела военных возможностей
Армии России и Украины достигли пика своих возможностей в конфликте, поэтому сейчас им нужно рассмотреть идею мирных переговоров. Об этом на закрытии дипломатического форума в Анталье заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Наша позиция заключается в том, что Россия и Украина достигли лимитов того, что можно получить исключительно военными способами. Поэтому наступило время для разговора по прекращению огня», — сказал он.
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Фидан добавил, что вопрос перемирия вполне возможно отделить от темы суверенитета и территориальных споров.
«Признание определенных территорий в рамках данного спора можно не обсуждать», — добавил глава турецкого МИД.
Специальный представитель Китая Ли Хуэй ранее заявил, что любые попытки урегулирования конфликта без участия России являются несостоятельными. Он призвал Запад учитывать законные интересы российской стороны в сфере безопасности.
Турция
Россия
Украина
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