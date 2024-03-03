03 марта 2024, 07:35
Урегулирование украинского кризиса без России назвали невозможным
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй поддержал участие России в переговорах по Украине
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин провел рабочую встречу с спецпредставителем КНР Ли Хуэем, на которой затронул тему урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дипломаты обменялись мнениями по сложившейся обстановке и согласились, что продвигаемые Западом и киевским режимом ультиматумы к России не могут являться основой урегулирования.
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«Стороны констатировали, что дискуссии об урегулировании невозможно без участия российской стороны и учета ее законных интересов в сфере безопасности», — отметили в пресс-службе.
Ли Хуэй возглавляет китайскую делегацию, направленную на поиск решений в кризисе на Украине. В прошлом году он посетил ряд стран, где обсудил инициативу КНР по разрешению ситуации.
МИД Китая ранее опубликовал мирный план из 12 основных пунктов по урегулированию конфликта на Украине.
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