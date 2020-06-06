Правозащитники США узнали о нападении полиции на журналиста РИА «Новости»

Американская правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) связалась с корреспондентом РИА «Новости» Михаилом Тургиевым, которого во время работы в Миннеаполисе 31 мая обрызгали слезоточивым газом полицейские.

Офицеров не остановило даже его журналистское удостоверение.

«Сегодня со мной связалась представитель организации. Они видели, что я рассказывал о случившемся в интервью одному из российских телеканалов, и позвонили задать дополнительные вопросы, чтобы задокументировать инцидент», — рассказал агентству журналист.

Руководство организации потребовало губернаторов штатов прекратить нападения на журналистов. Всего было зафиксировано беспрецедентное количество случаев — 280.

Юристы Американского союза гражданских свобод (ACLU) подали в суд иск в отношении полицейских нападавших на журналистов, работающих в условиях захлестнувших США беспорядков и мародерства. Корреспондентов различных изданий расстреливали резиновыми пулями, опрыскивали газом и избивали дубинками. Акции протеста начались после убийства в Миннесоте полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда.