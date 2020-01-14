Правозащитник прокомментировал перевод Бута в спецблок для террористов

«Спецблок — это действительно ужесточение режима. Наше учреждение в США направит ноту в Бюро тюрем, чтобы прояснить эту ситуацию. Пока что непонятно, на каком основании Виктора перевели на более жесткий режим, учитывая здоровье, его поведение и срок, который он уже отбыл. Как мы видим, американцы продолжают всячески давить на него и делать из него персону, участвующую в российском медийном поле. Виктор недавно давал несколько интервью, и, я думаю, американцам это может не нравиться», — пояснил Ионов.

По мнению Марии Бутиной перевод заключенного в спецблок — месть за его чрезмерную активность в российской прессе.

«Каждый раз, когда в СМИ наблюдался всплеск активности по моей теме, меня запирали в „одиночку“. В Оклахоме меня на неделю отправили в одиночную камеру после записи видео для России, где я произнесла: „Русские не сдаются“. Почему? Под предлогом защиты моей личной безопасности. Поэтому то, что сейчас происходит с Виктором Бутом, к сожалению, закономерно. Они так наказывают», — отметила Бутина.

Она также предположила, что Бут окажется в карцере.

«Это пребывание наедине с собой на протяжении 23 часов и всего один час вне камеры на звонки, душ, гигиенические процедуры. По моему мнению, это крайне возмутительно. Так просто отправлять людей в карцер нельзя. Кроме того, вам обязаны объяснить, за что отправляют в «одиночку», но не делают этого. Мне однажды было сказано: «Посадить вас в карцер могут за то, что не написано в правилах, потому что не все правила записаны, но подразумеваются», — уточнила бывшая заключенная.

Ранее жена Виктора Бута заявила о его переводе в спецблок для особо опасных преступников.