Предложение депортировать из России больных коронавирусом сочли странным

Зараженного вирусом человека могут не пустить в страну. Но если больные въезжают легально, то из страны их даже в случае болезни уже не высылают. Другой вопрос — если люди не сообщили об опасной инфекции.

«Нет такой практики (депортации — прим. ред.) Есть практика запрета въезда. Если они въехали, нарушив миграционные правила, и не сообщили о своих болезнях, тогда — да. Если они въехали по правилам и у них выявили заболевание — такой практики нет», — рассказал «360» адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Собеседник добавил, что депортировать из России заболевших при условии соблюдения ими правил въезда в страну можно только на уровне личных пожеланий, в том числе и премьер-министра. Новицкий рассказал, что ситуация с высылкой из России выглядит довольно странно, так как заболевших нужно в первую очередь изолировать, чтобы не допустить эпидемии, а не отправлять домой.

3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В числе мер по борьбе с заразой высылка из страны заболевших. По последним данным, коронавирус убил более 360 человек в Китае после вспышки пневмонии в Ухане в декабре 2019 года. Один человек умер на Филиппинах. Всего медики зафиксировали более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.