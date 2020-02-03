Заболевших коронавирусом иностранцев будут депортировать из России

По его словам, вирус добавили в список особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», — заявил Мишустин. Его процитировал «Интерфакс».

Мишустин подчеркнул, что в России есть все нужные лекарства и средства защиты. Ситуация находится под контролем.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в китайском Ухане в конце прошлого года. В январе он распространился в Китае и за его пределами. По последним данным, жертвами коронавируса стали 362 человека. Один из них жил на Филиппинах, остальные — в Китае. Еще более 17 тысяч заражены. Всемирная организация здравоохранения призвала все страны усилить меры безопасности и не допустить распространения вируса. Россия вывозит своих граждан из КНР, а с 3 февраля РФ приостановила железнодорожное сообщение с Китаем.

Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом — через прикосновения немытыми руками к глазам. Среди симптомов заболевания сухой кашель, мокрота, трудности с дыханием, слабость, высокая температура.