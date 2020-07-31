Правнучка Рокоссовского высказалась об осквернении его памятника в Польше. Видео

Правнучка героя Великой Отечественной войны советского маршала Константина Рокоссовского Ариадна заявила, что не верит в случайность происшествия. По ее мнению, инцидент стал результатом планомерного разжигания ненависти Варшавой.

В интервью каналу «Звезда» она предположила, что акция была спланирована националистами. Ариадна Рокоссовская отметила, что не удивлена случившемся.

«Я вам скажу, что это очень тяжелый и большой памятник. Его не может один человек взять, спилить и унести. Это явно было несколько людей. Это явно не был какой-то один сумасшедший, это были несколько людей, которыми двигала ненависть», — подчеркнула правнучка маршала.

Ариадна Рокоссовская призналась, что ей больно говорить о том, что голову статуи отпилили, но это указывает на отсутствие головы у кого-то другого. Она напомнила слова своего великого предка: «Те, кто не умеют хранить память о прошлом, у тех нет будущего».

Ранее стало известно, что с польского муниципального кладбища воинов-красноармейцев пропала скульптура маршала. Позже на одной из улиц Варшавы обнаружили туловище статуи. Неизвестные откололи голову, которую полиция пока не нашла.