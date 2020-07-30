Вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского в Польше

Вандалы украли и обезглавили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легнице. Рокоссовский также польский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Личности вандалов пока не установлены.

Как сообщил местное издание lca.pl, пропажу обнаружили в ночь на 30 июля. Днем обезглавленную скульптуру весом около 600 килограмм нашли. Изначально она была установлена у кладбища Красной армии и являлась частью экспозиции легницкого Музея меди.

Полиция ищет голову статуи и вандалов, совершивших акт надругательства над памятником.

«Сотрудник музея сообщил полицейским, что в поле на улице Щитницкой в ​​Легнице была найдена брошенная скульптура. Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища. Поиски виновника этой необычной кражи и головы маршала продолжаются», — пишет издание.

Ранее в Праге на постаменте, с которого демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, неизвестные установили бутафорский унитаз. Из него высовывались лоскуты цветов российского флага.