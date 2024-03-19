Мир 19 марта 2024, 10:36 Интеграцию Украины и Молдавии начали секретно готовить в Евросоюзе Politico: ЕС ведет тайную работу по подготовке к интеграции Украины и Молдавии IMAGO/Christian Spicker/globallookpress

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Европейские чиновники держат в секрете работу по подготовке к предполагаемой интеграции Украины, Молдавии и некоторых западнобалканских стран. Об этом сообщила газета Politico.

«Чиновники ЕС заявили, что они предпочитают держать в секрете проводимую работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдавии и ряда западнобалканских стран», — указали авторы материала.

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Причиной такой секретности европейские чиновники назвали некие «побочные эффекты», которые якобы повлияют на фермеров. Журналисты отметили, что главы стран ЕС на саммите, который состоится 21 и 22 марта, почти не коснутся «внутренней домашней работы» по расширению союза. Чиновники планируют только подвести итоги того, что необходимо сделать.

Накануне Евросоюз предложил начать отправку российских активов для Украины в июле. Представители ЕС уже разработали соответствующий законопроект.