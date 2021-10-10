Правящая партия ANO в Чехии сохранила большинство в парламенте

Правоцентристская коалиция «Вместе» с небольшим перевесом одержала победу на чешских парламентских выборах. Она набрала 27,78% голосов и опередила партию ANO премьер-министра Андрея Бабиша. Однако она не смогла обеспечить себе большинство в парламенте.

По данным Еuronews, в коалицию «Вместе» входят консервативная «Гражданская демократическая партия», либерально-консервативная партия и христианские демократы. Блок был сформирован ради отстранения Бабиша от власти. Его центристское движение ANO получило 27,13% голосов, левоцентристское — 15,6%.

В соответствии с чешской избирательной системой, ANO получит в парламенте 72 места из 200. Коалиция «Вместе» — 71 кресло, левоцентристский блок — 37 мест. Ожидается, что Бабиш встретится с президентом Чехии Милошем Земаном утром 10 октября.

В «Досье Пандоры» сказано, что он вложил более 20 миллионов долларов в подставные компании, чтобы приобрести 16 объектов недвижимости во Франции. Бабиш все отрицает, и во время предвыборной кампании призывал к «стабильности в наши нестабильные времена».

Премьер изображал миграцию как угрозу для страны, хотя в Чехию их прибыло не так уж много. Он также не исключал создания коалиции с партией «Свобода и прямая демократия», которая хочет вывести республику из Евросоюза путем проведения референдума.

Чехи действительно не очень симпатизируют ЕС. Однако по факту республика является чистым бенефициаром средств Брюсселя и денег на проведение референдума у нее нет. Поэтому Chexit останется несбыточной мечтой ультраправых политиков.

Ранее сообщалось, что приверженность Варшавы собственной конституции и противоречия с Евросоюзом могут заставить ее выйти из объединения. Европейские политики сочли угрозу реальной и обеспокоились.