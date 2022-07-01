Правительство заявило о необходимости обеспечить перевозки товаров в Калининград в полном объеме

Перевозки в Калининград пассажиров и товаров должны быть обеспечены в полном объеме, несмотря на действующие ограничения на транзит. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, России необходимо выстроить новую модель грузовых автоперевозок в сообщении со странами — членами ЕС. Об этом написал ТАСС.

Также должно продолжаться авиасообщение с Калининградом. Белоусов обещал, что правительство компенсирует авиаперевозчикам затраты на увеличение времени в пути до этого города.

Он добавил, что РФ нужно перевести транспортную отрасль на цифровые платформы, которые будут независимы от иностранных технологических решений.

Власти Литвы запретили провозить с территории России в Калининградскую область и обратно железнодорожным и автомобильным транспортом товары, попавшие в санкционные списки Евросоюза. Решение вступило в действие 18 июня. Литва предложила России решать этот вопрос с Еврокомиссией.