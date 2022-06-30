Литва предложила России решать вопрос по Калининграду с Еврокомиссией

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ситуацию с транзитными перевозками в Калининградскую область из российских регионов должны решить Россия и Европейская комиссия (ЕК).

«Реальная история такова, что это вопрос между Еврокомиссией и Россией», — сказал Науседа в комментарии агентству DPA.

Он уточнил, что Литва лишь выполняла требования ЕС, а также установленные ЕК правила. После того как РФ раскритиковала предпринятые Европой действия, Евросоюз объявил о пересмотре экспортных и импортных ограничений.

«Мы находимся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, которая, как ожидается, объявит правила обращения с этими транзитными товарами через несколько дней. Мы хотим подчеркнуть, и это наша позиция, что не должно быть зеленого коридора для спецгрузов», — сказал президент Литвы.

Литовские власти с 18 июня перестали пропускать попавшие под санкции товары, которые идут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. Российские власти заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.