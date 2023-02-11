Мир 11 февраля 2023, 07:18 Передачу истребителей МиГ-29 Киеву рассматривают в Словакии Власти Словакии рассматривают вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29

Читать 360tv в

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил о необходимости начать переговорный процесс по передаче Киеву истребителей МиГ-29. Об этом сообщило международное информационное агентство Reuters.

«Поступило официальное предложение от президента Украины Владимира Зеленского, поэтому можно начинать переговорный процесс. С одной стороны, это должно быть обсуждение внутри страны, но также мы должны вести диалог и с Еврокомиссией», — заявил он.

Реклама

В свою очередь, министр обороны Словакии Ярослав Надь также выступил за реализацию этой идеи. По его словам, боевые самолеты, находящиеся в распоряжении армии республики и которые бездействуют, больше нужны Киеву, чем им.

Реклама

«Мы не можем использовать эти машины. Так что давайте передадим их туда, где они могут спасать человеческие жизни, и мы сможем получить назад немного наши деньги», — сказал он.

Тем временем Литва отправила Украине партию зенитных орудий Bofors L70. Груз уже доставили в Радвилишкский район, оттуда боевая помощь отправится в Киев.