Мир 09 февраля 2023, 17:04 Зеленский предупредил Молдавию о планах России якобы дестабилизировать ситуацию в республике Зеленский: разведка Украины перехватила подтверждение планов РФ дестабилизировать Молдавию Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал молдавской коллеге Майе Санду некий «российский документ» с планом по дестабилизации политической ситуации в республике. Об этом сообщил ТАСС.

Зеленский сделал это заявление во время выступления на саммите глав государств и правительств ЕС. Мероприятие прошло 9 февраля в Брюсселе. Он отметил, что обсудил ситуацию с Санду во время телефонного разговора с ней.

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«[Я] проинформировал, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии», — сказал Зеленский.

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Также он сообщил, что в российском документе якобы расписан план действий. По этой схеме можно установить, кто, когда и вследствие каких событий изменит обстановку в Молдавии. По словам Зеленского, реализация этого плана поможет России установить контроль над республикой.