Важное 05 февраля 2024, 13:29 Правительство Казахстана ушло в отставку Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства РИА «Новости»

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Правительство Казахстана 5 февраля ушло в отставку. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил Telegram-канал главы республики.

Президент в соответствии с конституцией принял отставку правительства. Он подписал указ «О Правительстве Республики Казахстан» и временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Романа Скляра. Члены кабмина продолжат работу до назначения новых министров. Указ вступил в силу в день подписания.

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Правительство Казахстана не объявляло об отставке. Пресс-служба анонсировала расширенное заседание кабмина 7 февраля под председательством президента, на котором подведут итоги прошлого и поставят задачи на 2024-й год.

В 2022 году в Казахстане прошел референдум о поправках в конституцию, а Касыма-Жомарта Токаева переизбрали. «Известия» сообщили, что он опроверг слухи о подготовке очередных поправок и планах выдвинуться на новый срок. Политик заявил, что провел реформу ради перехода к президентской республике с сильным парламентом.