Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Есихидэ Суга на внеочередном заседании собрал у всех членов правительства заявления об отставке. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

До формирования нового кабмина все министры останутся на своих постах исполняющими обязанности.

Обе палаты парламента Японии в понедельник, 4 октября, проведут голосование по утверждению кандидатуры премьера страны, который затем назначит министров своего кабинета, отметило РИА «Новости».

На партийных выборах в минувшую среду победил Фумио Кисида, который занимал пост главы МИДа в 2012–2017 годах в правительстве Синдзо Абэ.

Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Таким образом, премьером становится глава политсилы, которая обладает большинством мест в парламенте.

На сегодня это Либерально-демократическая партия, а значит 100-м премьер-министром Японии станет Фумио Кисида.

Фумио Кисида давно занимался вопросом Курильских островов и даже пытался заключить мирный договор с Россией. Однако с его приходом в отношениях двух стран мало что изменится.