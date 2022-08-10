Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Специальное заседание состоялось утром 10 августа, сообщило агентство Kyodo.

«Премьер-министр Фумио Кисида подвел итоги отставки министров на заседании кабинета министров утром 10 августа» — сообщило агентство.

Специальное заседание кабмина состоялось в 11:30 (05:30 по московскому времени). Правительство ушло в отставку в полном составе. Кадровые перестановки планировали на сентябрь, однако решили ускорить.

Агентство также сообщило о возможных претендентах на посты в новом правительстве. По словам источников, у премьер-министра останется его правая рука, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимаса Хаяси и министр финансов Шуничи Судзуки. Остальные посты займут другие люди. Перемены произойдут также в руководство правящей партии.

Автор статьи объяснил это стремлением Фумио Кисиды остановить снижение общественной поддержки и избежать сомнительных связей с религиозной группой, причастной к убийству экс-премьера Синдзо Абэ.