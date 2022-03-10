Правительство Японии отреагировало на российский закон о налоговых льготах для Курил

Российский закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, противоречит официальной позиции Японии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Привлечение японских компаний и компаний третьих стран к такому экономическому развитию противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам, а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне», — приводит его слова ТАСС.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа. Согласно ему, компании в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций.

Спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов начался со времен Второй мировой войны. Японские власти претендуют на Южные Курилы, хотя по итогам войны они перешли Советскому Союзу. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, а Москва считает, что суверенитет над островами не подлежит сомнению.

В конце июля российский президент Владимир Путин анонсировал уникальные и беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Президент указал на то, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности.