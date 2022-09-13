Украинских беженцев в Германии захотели разместить в спортзалах | 360°

Мир 13 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Украинских беженцев в Германии захотели разместить в спортзалах Die Welt: немецкие города захотели разместить беженцев с Украины в спортзалах РИА "Новости"

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Ассоциация городов Германии выступила с призывом к правительству срочно решить вопрос с федеральными землями о размещении украинских беженцев. Немцы столкнулись с проблемой нехватки ресурсов и жилья для размещения мигрантов. Об этом сообщила газета Die Welt.

Президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве подчеркнул, что власти должны как можно скорее решить трудность с пропускной способностью федеральных земель, а также вопрос о соответствующем возмещении расходов.

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«Ассоциацию городов Германии настораживает тот факт, что все больше и больше федеральных земель позволяют себе блокировать прием украинцев. В результате распределение беженцев больше не работает», — сообщили журналисты со ссылкой на Леве.

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Организация добавила, что многие беженцы с Украины в скором времени не смогут оставаться в частных домах, их нужно будет размещать за счет государства. Властные ресурсы из-за потока мигрантов из других стран быстро истощаются.

«В предстоящую зиму ряду городов вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях», — заявил Леве.

Ранее власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ сообщили, что достигли предела возможностей по приему беженцев с Украины. Об этом написало РИА «Новости».

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