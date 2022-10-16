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Правда об авариях на «Северных потоках» начала выходить наружу — итальянский политик

Итальянский политик Риццо: правда о ЧП на «Северных потоках» начала выходить наружу

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Правда об утечках на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» стала постепенно выходить наружу. За атаками стоит Запад, заявил лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо.

«Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу „Северного потока“. Правда начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты», — процитировало Риццо РИА «Новости».

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По словам итальянского политика, трубопроводы подорвал Запад, причем атаку он совершил против самой Европы. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к авариям.

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«Правда понемногу, постепенно выходит наружу», — заключил Риццо во время своего выступления на манифестации СНИ в Риме.

Утечки газа на «Северных потоках» зафиксировали в конце сентября. Пролегающие по дну моря трубы повредили подводные взрывы. Президент России Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма. Как сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, Россия получила разведданные о диверсиях. Подробности он раскрывать не стал.

Газопровод Северный поток — 2

Северный поток

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