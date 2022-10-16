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Мир
16 октября 2022, 18:43
МИД Украины заявил о решении князя Владимира вступить в Евросоюз
Происшествия
16 октября 2022, 18:42
Взрыв газа произошел в девятиэтажке в подмосковном поселке Измайлово
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Мир
16 октября 2022, 18:20
Ушаков назвал причину отказа Байдена от переговоров с Путиным
Мир
16 октября 2022, 18:12
Протестующие вступили в стычки с полицей в Кишиневе
Мир
16 октября 2022, 18:03
Путин не встретится с замгенсека ООН Гриффитсом в Москве
Мир
16 октября 2022, 18:02
Число раненых при обстреле здания администрации Донецка возросло до пяти
Мир
16 октября 2022, 17:42
Сербия закрыла посольство на Украине
Подмосковье
16 октября 2022, 17:41
Юбилей Мособлпожспаса отметили спортивными соревнованиями детей и подростков
Мир
16 октября 2022, 17:23
Российске военные самолеты прибыли в Белоруссию