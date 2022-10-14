Власть 14 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Россия получила разведданные о диверсиях на «Северных потоках» — Нарышкин Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия получила данные о диверсиях на «Северных потоках» РИА Новости

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Россия обладает разведданными по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом написал ТАСС.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», — сказал он.

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Утечка газа произошла на «Северном потоке» и « Северном потоке — 2» в конце сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лун уточнил, что 26 сентября в районе утечек на трубопроводах зафиксировали два мощных подводных взрыва. Об этом сообщила газета «Известия».

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Давление в газопроводе «Северный поток — 2» уже стабилизировалось, утечка газа остановилось, поскольку все топливо вышло. Такая же ситуация сложилась и на «Северном потоке».

Генеральная прокуратура РФ по факту случившего инициировала открытие уголовного дела об акте международного терроризма. Несколько стран Европы проводят расследование, но Россия до него не допущена.

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