Права на показ мультфильма South Park продают за $500 млн

Создатели шоу (Трей Паркер и Мэтт Стоун) и медиа-гигант Viacom Inc. рассчитывают продать права до 2019 года. Этим заинтересовалось уже несколько компаний. Победитель тендера может стать известен уже в эти выходные.

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«Южный парк» является одним из самых продолжительных мультсериалов в в истории США. Он дебютировал в августе 1997 года, и на данный момент насчитывает 23 сезона и 301 эпизод.

Главными героями South Park являются четыре школьника, которые живут в небольшом городке в штате Колорадо и регулярно попадают в разного рода необычные ситуации. Мультфильм знаменит своим черным юмором, и острой актуальностью затрагиваемых социальных и политических проблем американского общества.

Ранее СМИ сообщали, что Китай заблокировал все серии мультфильма из-за карикатуры на свою цензуру.