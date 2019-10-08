«Южный парк» останется в Китае. Спасибо запрету

Причиной запрета мультипликационного сериала стала серия Band in China. Название переводится как «Группа в Китае», но по звучанию также очень похоже на Banned in China — «Запрещено в Китае». Трей Паркер и Мэтт Стоун высмеивают китайскую интернет-цензуру, систему исправительных трудовых лагерей, где заключенные герои, по версии «Южного парка», должны славить Коммунистическую партию Китая вместе с другими персонажами — Винни Пухом и Пятачком, которых ранее запретили в Китае.

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Впрочем, с этим запретом, как в анекдоте, есть нюанс. Несмотря на хваленый китайский автономный интернет, на который с большим удовольствием смотрят российские власти, «Южный парк» из Поднебесной никуда не денется — всемогущий VPN работает и там.

Появляется вопрос: а зачем вообще запрещать? Ответ простой: надо поддерживать имидж — никаких шуток про власть, систему, традиции. Потому что вождь всегда хороший и не может быть смешным, а система — справедливая, значит, не может быть абсурдной. А всех, кто против, — либо посадить, либо запретить.

Но для современного человека — даже из тоталитарно-коммунистического Китая — «не читал, но осуждаю» больше не работает. Люди хотят знать, что им запрещают смотреть, слушать и читать. Вспомните, как Поклонская распиарила совершенно посредственную «Матильду». Каждый второй наверняка не пошел бы на фильм, если б не скандал. Сами эти ограничения работают абсолютно противоположным образом. А все потому, что запретный плод всегда сладок.

Вот и получается, что чем больше запрещают, тем интереснее. Может, китайцам и вовсе наплевать, что снимают американцы в своем «Южном парке». Может, они и сейчас не пойдут его смотреть всей страной. Но вот остальной мир наверняка заглянет — что же там такого нарисовали, что целый Китай обиделся.

В России много громких историй с попытками запретить фильмы в прокате. Самая известная, наверное, была со «Смертью Сталина», на которую ополчились депутаты. Даже треть россиян якобы поддержала идею запретить фильм в прокате. Хотя, казалось бы, ну снимают фильмы, да, разные по качеству и степени достоверности.

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Бывают сатирические фильмы, комедии и про Сталина, и про Гитлера, и черт знает про кого еще. Понятно, в Китае нельзя смеяться над Коммунистической партией и вождями — попробуй там пошути про великого Мао… Все-таки коммунизм, идеология. Но почему в постсоветской России, вроде бы признавшей «перегибы» главного вождя ХХ века, высмеивать его вдруг оказалось нельзя?

И есть еще один нюанс: запрещают, значит, боятся, а боятся того, что похоже на правду. Получается, Китай сам себя дискредитирует своими банами мультиков. Нет бы посмеяться — вождь и правда на Винни чем-то смахивает. А что плохого, это же добрый персонаж детского мультика, а не исчадие ада.

Запрет же показывает, что у людей нет чувства самоиронии. И поэтому люди ошибаются, думают, что смогут отсечь неугодную информацию. Но прелесть огромного интернета в том, что информация в нем теряется так же быстро, как появляется. Проигнорируй Китай несчастную серию «Южного парка», никто бы завтра и не вспомнил. Что они, мало кого высмеивали что ли? А так шутка (не очень-то и талантливая) будет еще долго мозолить всем глаза.

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