Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Европарламента

Вован и Лексус связались с главой Европарламента Давидом Сассоли. Они переговорили с ним от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Собеседник «повелся» и обсудил с пранкерами ситуацию в Белоруссии.

Запись с разговором опубликовал Лексус в YouTube. Сассоли поинтересовался, как подставная Тихановская себя чувствует и пригласил ее в Европарламент. Он пообещал обсудить визит с главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом Макалистером.

«У нас будет следующая сессия в начале октября, и это станет хорошим поводом для вас посетить нас», — заявил глава ЕП.

Пранкеры спросили про санкции со стороны Европарламента, но Сассоли ничего толком не ответил и продолжил приглашать фейковую Тихановскую. «Науседа» заявил о связи с премьером Белоруссии Романом Головченко. Пранкер сказал, что в правительстве и парламенте республики многие поддерживают Тихановскую и ждут момента, «когда Лукашенко ослабнет». Сассоли признался, что «это очень интересная информация».

Ранее Европарламент признал координационный совет белорусской оппозиции «временным представителем народа», определил, что с 5 ноября перестанет считать Лукашенко главой государства и поддержал повторные выборы и санкции против действующего лидера Белоруссии.